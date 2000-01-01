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Мать судится с Рекевет Исраэль - поезд чуть не убил ее дочь | Фото: Golf Bravo/Flickr10.08 11:26   MIGnews.com

Мать судится с Рекевет Исраэль - поезд чуть не убил ее дочь

Израильтянка Орталь Яаков подала в суд на госкомпанию "Израильские железные дороги" из-за инцидента трехлетней давности, когда машинист закрыл двери вагона в тот момент, когда она заезжала в поезд коляской. В результате ее годовалая дочь Шир чудом не погибла.

Как сообщает 10-ый канал ИТВ, ЧП произошло в 2015 году во время Суккота на станции "Хадера", когда Орталь ждала поезд до Тель-Авива.

На видеозаписи с камер на станции видно, что по прибытии поезда женщине никто не стал помогать с коляской. В результате она оказалась последней пассажиркой на станции. Сперва она пыталась затолкнуть коляску внутрь, а потом зашла первой и попробовала затащить ее за собой.

Именно в этот момент двери закрылись, и ее дочь осталась на краю платформы. Вдобавок последний вагон задел коляску и она упала на пути, в результате чего ребенок получил травмы головы, лица и ключицы.

"Эта травма определенно останется со мной на всю жизнь. Я попыталась затащить коляску, но не смогла, и никто мне не помог. Я была потрясена, когда они закрыли двери. Я не могла понять, как они не видели, что я разбираюсь с коляской", - говорит она.

Вернувшись, Орталь Яаков обнаружила свою дочь у начальника станции.

Пока не вмешались журналисты, в "Рекевет Исраэль" отказывались обнародовать видеозапись случившегося.

"На видео показан инцидент, когда детская коляска оказалась вне поезда после того, как он начал движение. К счастью, обошлось без жертв. Следует уделять больше внимания безопасности детей, особенно во время каникул, в том числе во время поездок на поезде", - прокомментировали случившееся представители железнодорожной компании.


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