Сотрудники Ryanair массово бастуют

В связи с самой массовой забастовкой ирландского лоу-кост перевозчика Ryanair, было отменено 400 рейсов по всей Европе, то есть, каждый шестой полет в Европе за сегодня.
В забастовке приняли участие сотрудники авиакомпании из Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландов. DW сообщает, что наиболее от отмены перелетов пострадала Германия, так как большая часть (250 из 400) отмененных транспортировок пришлись именно на немецкую филию компании.
Сотрудники объявили страйк в 3 часа ночи и продлится он ровно сутки. Агентство уточняет, что протест пилотов отразится на перевозке около 55 тысяч пассажиров, при чем 42 тысячи из них - немцы.
Компания Cockpit, являющаяся защитником прав бастующих плотов, в свою очередь, заявила, что сотрудники авиакомпании требуют поднять зарплату до уровня компании-конкурента Tui, которая пользуется такими же самолетами и предоставляет те же услуги, однако плата у пилотов на порядок выше. Глава организации Мартин Лохер принес всем пассажирам свои глубочайшие извинения за задержки.