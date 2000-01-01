10.07 09:40 MIGnews.com

Эфиопские протесты: мать о похищении таксистом сына

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Мать эфиопского подростка, которого водитель подвозки отказывался отпустить в течение двух часов, в качестве “мести за эфиопские протесты” рассказал о пережитом.Мать говорит: Сын сказал, что пойдет играть. Он вернулся домой с красными глазами. Когда он вернулся, я спросила, что с глазами. Он ответил, что его глаза в порядке”.Мальчик отказался рассказывать о том, что с ним произошло. Он пошел в свою комнату в панике, но настаивал на том, что все в порядке.. Только позднее стало ясно, что произошло.Родственница водителя пришел к мальчику и сказала ему, чтобы тот не смел рассказывать о водителе и об инциденте. Родственница сказала, что они “закроют это дело друг с другом”, без вмешательства извне. Когда корреспондент 12-го канала спросила мать, почему он не пойдет и не пожалуется в полицию, та ответила: Полиция нас убивает, и я пойду за защитой к ним?”