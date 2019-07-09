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На 89 году ушел из жизни звезда `Люди в черном` Рип Торн | Фото:10.07 08:02   MIGnews.com

На 89 году ушел из жизни звезда "Люди в черном" Рип Торн

В возрасте 88 лет умер американский актер и продюсер Рип Торн, известной миру своей ролью в киномиксе "Люди в черном", который вышел в прокат в 2002 году.

Об этом в среду, 10 июля пишет Page Six.

По данным источников, знаменитость умер в в населенном пункте Лейквилл штата Коннектикут США в окружении своей семьи.

Причина смерти актера пока не раскрывается.

Рип Торн навсегда запомнится зрителям по таким картинам, как "Люди в черном", "Без чувств", "Свой человек" и другим.

Как известно, последним кинопроектом Торна стала анимационная картина "Би Муви: Медовый заговор", в которой он озвучил одного из персонажей.

Кроме того, Торн выступил в роли продюсера нескольких кинолент.

Популярный актер родился в феврале 1931 года в штате Техас. Свою актерскую карьеру он начал в 1956 году, снявшись в эпизодической роли в фильме всемирно известного режиссера Элиа Казана "Куколка".



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