В ультраортодоксальной общине торгуют детьми?

Полиция подозревает, что бездетная ультраортодоксальная пара заручилась помощью жены раввина, чтобы забрать ребенка у психически больной беременной женщины.
По сообщениям, жена раввина была законным опекуном женщины. Эта женщина была доставлена в США, где ей была сделана операция в больнице, связанной с ультраортодоксальной общиной. Младенец был изъят и передан паре.
Жена раввина отрицает какую-либо причастность к усыновлению ребенка, как сообщает The Times of Israel.
Адвокат семьи биологической матери говорит, что это дело не исключение, а часть системы, которая уже давно работает в Израиле.