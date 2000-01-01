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В ультраортодоксальной общине торгуют детьми? 10.07 20:19   MIGnews.com

В ультраортодоксальной общине торгуют детьми?

Полиция подозревает, что бездетная ультраортодоксальная пара заручилась помощью жены раввина, чтобы забрать ребенка у психически больной беременной женщины.

По сообщениям, жена раввина была законным опекуном женщины. Эта женщина была доставлена в США, где ей была сделана операция в больнице, связанной с ультраортодоксальной общиной. Младенец был изъят и передан паре.

Жена раввина отрицает какую-либо причастность к усыновлению ребенка, как сообщает The Times of Israel.

Адвокат семьи биологической матери говорит, что это дело не исключение, а часть системы, которая уже давно работает в Израиле.


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