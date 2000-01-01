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Подростки 12-14 лет изнасиловали немку 10.07 15:24   MIGnews.com

Подростки 12-14 лет изнасиловали немку

Групповое изнасилование 18-летней женщины в Германии вызвало дискуссию по поводу снижения возраста уголовной ответственности.

Дети в возрасте до 14 лет в Германии не несут уголовной ответственности.

Обвиняемые – 5 подростков в возрасте от 12 до 14 лет.

Глава профсоюза полицейских сил Райнер Вендт сказал: "В течение многих лет мы требовали снижения возраста уголовной ответственности в Германии".

Все пятеро были отстранены от занятий, а один подросток, которому уже исполнилось 14 лет, предстал перед следственным судьей.

Пострадавшую, найденную в кустах поздно вечером в пятницу, доставили в больницу.

В полиции сказали, что изнасилование сопровождалось "особой жестокостью". В немецкой прессе сообщается, что речь идет о болгарских иммигрантах. Пострадавшая – также болгарка, умственно отсталая девушка.


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