Подростки 12-14 лет изнасиловали немку

Групповое изнасилование 18-летней женщины в Германии вызвало дискуссию по поводу снижения возраста уголовной ответственности.
Дети в возрасте до 14 лет в Германии не несут уголовной ответственности.
Обвиняемые – 5 подростков в возрасте от 12 до 14 лет.
Глава профсоюза полицейских сил Райнер Вендт сказал: "В течение многих лет мы требовали снижения возраста уголовной ответственности в Германии".
Все пятеро были отстранены от занятий, а один подросток, которому уже исполнилось 14 лет, предстал перед следственным судьей.
Пострадавшую, найденную в кустах поздно вечером в пятницу, доставили в больницу.
В полиции сказали, что изнасилование сопровождалось "особой жестокостью". В немецкой прессе сообщается, что речь идет о болгарских иммигрантах. Пострадавшая – также болгарка, умственно отсталая девушка.