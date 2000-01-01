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Арестован палестинец-беглец, растливший 13-ти летнюю девочку 10.07 16:15   MIGnews.com

Арестован палестинец-беглец, растливший 13-летнюю девочку

Полиция Израиля сообщает, что сегодня был арестован палестинец в возрасте около 30 лет по подозрению в растлении 13-летней израильской девочки в школе, в которой он работал.

Чиновники говорят, что преступление предположительно имело место в конце мая, и подозреваемый сбежал на Западный берег после его совершения. Он был арестован вчера, как сообщает The Times of Israel.

Судья продлил срок содержания подозреваемого на 6 дней.


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