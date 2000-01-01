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На острове Крит нашли тело американской ученой 10.07 15:30   MIGnews.com

На острове Крит нашли тело американской ученой

Как сообщает The Times of Israel, полиция обнаружила тело женщины на греческом острове Крит. По их мнению, тело принадлежит американской ученой, пропавшей без вести во время проведения конференции, в которой она участвовала.

Сюзанна Итон, 59-летний молекулярный биолог из Института Макса Планка в Германии, в последний раз была замечена 2 июля. Коллеги на конференции сказали, что, по их мнению, Итон отправилась на пробежку в район порта Ханья.

Полиция сообщает, что найденное в понедельник тело находилось в пещере рядом с портом. Детективы из Афин отправились на Крит, чтобы провести расследование.

Муж Итон – израильский молекулярный биолог.


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