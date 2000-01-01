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Политик: Евреи отправились в Израиль, чтобы стать нацистами | Фото:10.07 14:51   MIGnews.com

"Евреи отправились в Израиль, чтобы стать нацистами"

Представитель политической партии "Зеленые левые", функционирующей в Нидерландах, которая публично поддержала попытки бойкотировать Израиль, заявила, что евреи отправились в Израиль, чтобы "стать нацистами".

Об этом в среду, 10 июля, пишет The Times of Israel.

Алиреза Таймуризаде, активистка в районе Арнема от партии "Зеленые левые", в своих недавних публикациях в Facebook назвала Израиль страной, "из-за которой еврею должно быть стыдно", "взятка за шесть миллионов жизней" и место где евреи якобы могут действовать как СС.

Кроме того, политик прикрепила к своему заявлению ссылку на статью в газете "Гаарец", в которой описывалось плохое обращение в израильских тюрьмах с заключенными палестинскими террористами.

Пресс-служба политической силы уже дистанцировалась от таких заявлений, назвав их "неуместными и неприемлемыми".


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