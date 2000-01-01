"Евреи отправились в Израиль, чтобы стать нацистами"
Представитель политической партии "Зеленые левые", функционирующей в Нидерландах, которая публично поддержала попытки бойкотировать Израиль, заявила, что евреи отправились в Израиль, чтобы "стать нацистами".
Алиреза Таймуризаде, активистка в районе Арнема от партии "Зеленые левые", в своих недавних публикациях в Facebook назвала Израиль страной, "из-за которой еврею должно быть стыдно", "взятка за шесть миллионов жизней" и место где евреи якобы могут действовать как СС.
Кроме того, политик прикрепила к своему заявлению ссылку на статью в газете "Гаарец", в которой описывалось плохое обращение в израильских тюрьмах с заключенными палестинскими террористами.
Пресс-служба политической силы уже дистанцировалась от таких заявлений, назвав их "неуместными и неприемлемыми".