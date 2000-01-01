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Папуа-Новая Гвинея: зарезаны десятки женщин и дети 10.07 13:10   MIGnews.com

Папуа-Новая Гвинея: зарезаны десятки женщин и дети

По меньшей мере 24 человека погибли в результате жестокой резни между враждующими племенами в течение нескольких дней в провинции Хела, что в Папуа-Новой Гвинее.

Премьер-министр Джеймс Марапе назвал произошедшее "одним из самых печальных дней в моей жизни", пообещав разыскать преступников.

Известно как минимум о двух подобных инцидентах в небольших деревнях в районе Тари-Пори, пишет ВВС.

В воскресенье семь человек – четверо мужчин и трое женщин – были убиты в деревне Мунима. Затем в понедельник в деревне Карида были зарезаны 16 женщин и детей. Две женщины были беременны.

В социальной сети Facebook Пиллс Пимуа Коло из департамента здравоохранения провинции Хела разместил фотографии погибших в деревне Карида.


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