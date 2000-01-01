10.07 13:10 MIGnews.com
Папуа-Новая Гвинея: зарезаны десятки женщин и дети
По меньшей мере 24 человека погибли в результате жестокой резни между враждующими племенами в течение нескольких дней в провинции Хела, что в Папуа-Новой Гвинее.
Премьер-министр Джеймс Марапе назвал произошедшее "одним из самых печальных дней в моей жизни", пообещав разыскать преступников.
Известно как минимум о двух подобных инцидентах в небольших деревнях в районе Тари-Пори, пишет ВВС
.
В воскресенье семь человек – четверо мужчин и трое женщин – были убиты в деревне Мунима. Затем в понедельник в деревне Карида были зарезаны 16 женщин и детей. Две женщины были беременны.
В социальной сети Facebook Пиллс Пимуа Коло из департамента здравоохранения провинции Хела разместил фотографии погибших в деревне Карида.
Поделиться
Все по теме
Комментарии