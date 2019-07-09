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В Париже объявили чрезвычайное климатическое положение 10.07 12:21   MIGnews.com

В Париже объявили чрезвычайное климатическое положение

В столице Франции, Париже, объявили чрезвычайное климатическое положение, следуя примеру других национальных парламентов, заявила заместитель мэра столицы Франции по вопросам окружающей среды Селия Блоель.

Блоель отметила, что Париж, как и многие другие города, объявляет климатическую чрезвычайную ситуацию в связи со всеобщей борьбой против глобального потепления.

Данное решение принято в свете подписанного в 2015 году документа о борьбе с глобальным потеплением, пишет France24.

В рамках принятого решения в Париже планируют создать климатическую академию, главная задача которой будет состоять в том, чтобы "предложить молодым людям и волонтерам, которые занимаются вопросами изменения климата, свободную площадку для дискуссий и образования".

Кроме этого, планируется создать Парижскую Межправительственную группу экспертов по изменению климата (Giec Paris), которая объединит климатологов, социологов и других экспертов.

2 мая депутаты парламента Великобритании обсудили и одобрили предложение относительно того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в сфере окружающей среды и климата.

Затем аналогичное решение приняли в Ирландии.


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