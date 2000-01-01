Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Зафиксирована утечка радиации на затонувшей подлодке 10.07 12:33   MIGnews.com

Зафиксирована утечка радиации на затонувшей подлодке

Норвежские исследователи установили, что в районе нахождения обломков советской атомной подлодки "Комсомолец", затонувшей в Норвежском море, уровень радиации превышен в 100 тысяч раз.

Специалисты с исследовательского судна "G.O. Sars" взяли пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки. Российско-норвежский экипаж при проведении замеров использовал глубоководный беспилотный аппарат Ægir 6000.

Уровень радиации оказался выше того, который был зафиксирован российскими учеными в 2007 году. Утечка радиации пока не представляет угрозу для рыболовства, пишет TV2.

Справка. Советская подводная лодка "Комсомолец" затонула в Норвежском море 30 лет назад. На судне произошел пожар, в результате погибли 42 человека, 27 – выжили. Подводная лодка находится на глубине 1700 метров на дне Норвежского моря.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:47
В Израиле освободят женщину, приговоренную к пожизненному
12:47
Google приобретает израильский стартап
12:21
В Париже объявили чрезвычайное климатическое положение
12:02
Израиль: "серийное освобождение осужденных убийц"
11:39
Ники Минаж отменила свое шоу в Саудовской Аравии
11:02
Джонсон: "Израиль – великая страна, которую я люблю"
10:49
Министр образования сравнил смешанные браки с Холокостом
10:39
Эхуд Барак в безумном видео  
10:29
Детский склад: от Израиля требуют 2 млн за умершего младенца
10:08
Сдерот и ЦАХАЛ опровергли слухи о плановой эвакуации жителей
09:40
Эфиопские протесты: мать о похищении таксистом сына
09:35
"TripAdvisor - пособник военных преступлений Израиля"
09:17
"Сделай Израиль снова нормальным" – лозунг Либермана
09:05
Законодатели уходят от лейбористов из-за антисемитизма
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus