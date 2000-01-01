Зафиксирована утечка радиации на затонувшей подлодке
Норвежские исследователи установили, что в районе нахождения обломков советской атомной подлодки "Комсомолец", затонувшей в Норвежском море, уровень радиации превышен в 100 тысяч раз.
Специалисты с исследовательского судна "G.O. Sars" взяли пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки. Российско-норвежский экипаж при проведении замеров использовал глубоководный беспилотный аппарат Ægir 6000.
Уровень радиации оказался выше того, который был зафиксирован российскими учеными в 2007 году. Утечка радиации пока не представляет угрозу для рыболовства, пишет TV2.
Справка. Советская подводная лодка "Комсомолец" затонула в Норвежском море 30 лет назад. На судне произошел пожар, в результате погибли 42 человека, 27 – выжили. Подводная лодка находится на глубине 1700 метров на дне Норвежского моря.