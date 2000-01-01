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Детский склад: от Израиля требуют 2 млн за умершего младенца 10.07 10:29   MIGnews.com

Детский склад: от Израиля требуют 2 млн за умершего младенца

Телеканал КАН сообщает о том, что незаконная мигрантка из Эритреи требует взыскать с Государства Израиль два миллиона шекелей.

Деньги – компенсация за гибель ее ребенка, задохнувшегося в незаконном мигрантском детском саде в южном Тель-Авиве. Такие детские сады устраивают в заброшенных зданиях,  складах, подвалах и других неприспособленных для этого помещения. Подобные заведения среди израильтян получили название “детский склад”.

Четырехмесячный младенец, сын женщины, погиб в марте 2015 года. Адвокат матери, Иран Эльзам говорит: “Подобное дело демонстрирует равнодушие и пренебрежение чиновников к жизням людей, к мигрантскому населению, и отсутствие какого-го либо контроля и надзора. Именно из-за того, что никто этим не занимается, мы сталкиваемся с подобными случаями”.


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