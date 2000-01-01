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Арестованы два участника атаки против офицеров в Цеелим 10.06 09:48   MIGnews.com

Арестованы два участника атаки против офицеров в Цеелим

Полиция Израиля сообщила об аресте двух бедуинов, подозреваемых в участии в нападении на двух офицеров ЦАХАЛа, пытавшихся предотвратить кражу на базе Цеелим на прошлой неделе.

Задержанные обвиняются в незаконном проникновении в закрытую военную зону, краже и атаке с применением камней.

Полиция ранее сообщила, что с помощью технических средств и данных полицейской разведки идентифицированы практически все участники инцидента. Несколько из них добровольно сдались полиции, некоторые продолжают скрываться в Негеве.


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