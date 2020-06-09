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Массовые беспорядки в Яффо, разбит автобус 10.06 06:58   MIGnews.com

Массовые беспорядки в Яффо, разбит автобус

Сотни арабов вышли на протесты против убийства Ияда аль-Халака в Иерусалиме и Яффо в ночь на 10 июня.

Одновременно, Исламское Движение Израиля организовало протесты против планов строительства муниципалитетом Тель-Авива убежища для бездомных на территории мусульманского кладбища аль-Асаф.

Протесты в Яффо сопровождались массовыми нарушениями общественного порядка и столкновениями с полицией. Полиция сообщает, что демонстранты применили оружие против офицеров полиции и прохожих.



В районе улицы Яфит в Яффо арабы жгли мусорные баки. Полиция применила средства для разгона демонстраций. Арабы организовали большую колонну мотоциклистов, которая ездила по улицам города и выкрикивала лозунги.

Протестующие подожгли покрышки, машины на стоянке и закидали камнями застрявший в пробке рейсовый автобус. Автобус разбит. Полицейские спасли водителя.
Арабы размахивали флагами Организации Освобождения Палестины и стреляли в воздух фейерверками.

Патрульная полицейская машина была обстреляна фейерверками. Полицейских закидали камнями.

Полиция заявляет, что к месту беспорядков были переброшены крупные силы полиции и МАГАВа которым, в конечном счете, удалось восстановить порядок. Задержан один человек, поджигавший мусорный бак.

Одновременно демонстрация протеста проходила в Иерусалиме. Таир Каминер из организации Free Jerusalem, заявил в интервью 12-му каналу израильского ТВ: “Сегодня у нас здесь 200 демонстрантов, протестующих против убийства Ияда аль-Халака. Мы требуем. чтобы департамент внутренних расследований опубликовал видео убийства аль-Халака, и чтобы полиция ответила за убийство. Копы нас блокировали и применили насилие. Шесть наших товарищей задержаны без всяких на то причин. Мы продолжим демонстрацию у Русского Подворья. Мы продолжим операции протеста, пока не добьемся справедливости для Ияда”.

Во время демонстрации в Иерусалиме арабы кричали: "Амира Охану - в отставку, не забудем кровь Ияда", "Нетаниягу - трус, не забудем арабскую кровь!", ""Здесь расстреливают аутистов!"

Полиция заявила. что арестовала шесть человек, блокировавших пути скоростного трамвая.


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