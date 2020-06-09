Массовые беспорядки в Яффо, разбит автобус

В районе улицы Яфит в Яффо арабы жгли мусорные баки. Полиция применила средства для разгона демонстраций. Арабы организовали большую колонну мотоциклистов, которая ездила по улицам города и выкрикивала лозунги.
Протестующие подожгли покрышки, машины на стоянке и закидали камнями застрявший в пробке рейсовый автобус. Автобус разбит. Полицейские спасли водителя.
Арабы размахивали флагами Организации Освобождения Палестины и стреляли в воздух фейерверками.
Патрульная полицейская машина была обстреляна фейерверками. Полицейских закидали камнями.
Полиция заявляет, что к месту беспорядков были переброшены крупные силы полиции и МАГАВа которым, в конечном счете, удалось восстановить порядок. Задержан один человек, поджигавший мусорный бак.
Одновременно демонстрация протеста проходила в Иерусалиме. Таир Каминер из организации Free Jerusalem, заявил в интервью 12-му каналу израильского ТВ: “Сегодня у нас здесь 200 демонстрантов, протестующих против убийства Ияда аль-Халака. Мы требуем. чтобы департамент внутренних расследований опубликовал видео убийства аль-Халака, и чтобы полиция ответила за убийство. Копы нас блокировали и применили насилие. Шесть наших товарищей задержаны без всяких на то причин. Мы продолжим демонстрацию у Русского Подворья. Мы продолжим операции протеста, пока не добьемся справедливости для Ияда”.
Во время демонстрации в Иерусалиме арабы кричали: "Амира Охану - в отставку, не забудем кровь Ияда", "Нетаниягу - трус, не забудем арабскую кровь!", ""Здесь расстреливают аутистов!"
Полиция заявила. что арестовала шесть человек, блокировавших пути скоростного трамвая.