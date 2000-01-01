10.06 21:44 MIGnews.com
Полиция выписала в 4 раза больше шрафов за неношение масок
Полиция усилила меры против израильтян, которые не носят масок в общественных местах.
В сообщении говорится, что за сегодня, 10 июня, полиция выписала 381 штраф, что в четыре раза больше обычного.
Полиция также оштрафовала больше предприятий и заведений, которые не соблюдали руководящие принципы.
Штраф за неношение маски на публике составляет 200 шекелей (60 долларов).
Ранее сообщалось
, что за последние 24 часа в Израиле было подтверждено 175 новых случаев коронавируса. Количество активных случаев увеличилось до 2722.
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