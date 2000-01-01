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175 новых случаев коронавируса за сутки | Фото:10.06 20:51   MIGnews.com

Израиль: 175 новых случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в Израиле было подтверждено 175 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Количество активных случаев увеличилось до 2722.

31 человек находится в тяжелом состоянии, в том числе 22 подключены к аппартам ИВЛ.

Министерство добавляет, что во вторник было проведено 14 817 тестов на COVID-19.

О дополнительных смертельных случаях не сообщается, их по-прежнему 299.

Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности "Шин Бет" прекратит отслеживание данных с мобильных телефонов граждан для борьбы с коронавирусом.

В середине марта правительство одобрило отслеживание телефонов "Шин Бет" в качестве экстренной меры, поскольку по Израилю стремительно распространялась эпидемия COVID-19.


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