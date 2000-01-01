Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП - СМИ
Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что актер Михаил Ефремов, который устроил пьяное ДТП, пытался покончить с собой после случившегося.
Согласно информации, родные артиста заметили у Ефремова суицидальные наклонности и вызвали бригаду медиков, которые позже вызвали команду из психиатрической лечебницы. Отмечается, что в момент вызова медиков Ефремов был без сознания.
К приезду психиатров артист очнулся и сказал, что не помнит, пытался ли он совершить суицид.
Стоит напомнить, что вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в ДТП в центре Москвы. Он столкнулся с несколькими автомобилями. Один из участников происшествия скончался в больнице.