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Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП - СМИ 10.06 19:31   MIGnews.com

Михаил Ефремов пытался покончить с собой после ДТП - СМИ

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что актер Михаил Ефремов, который устроил пьяное ДТП, пытался покончить с собой после случившегося.

Согласно информации, родные артиста заметили у Ефремова суицидальные наклонности и вызвали бригаду медиков, которые позже вызвали команду из психиатрической лечебницы. Отмечается, что в момент вызова медиков Ефремов был без сознания.

К приезду психиатров артист очнулся и сказал, что не помнит, пытался ли он совершить суицид.

Стоит напомнить, что вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в ДТП в центре Москвы. Он столкнулся с несколькими автомобилями. Один из участников происшествия скончался в больнице.


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