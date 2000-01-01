10.06 17:17 MIGnews.com

40-летний мужчина домогался к подростку-харедим

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Во вторник, 9 июня, полиция задержала 40-летнего жителя одного из арабских районов Иерусалима по подозрению в домогательствах к несовершеннолетнему подростку-харедим.Отмечается, что 15-летний подросток сам обратился в полицию, заявив о проишествии ранее на этой неделе.Подозреваемый привез жертву в изолированный район в Иерусалиме, где показал ему интимные места и попытался напасть на него.Следователям удалось установить личность подозреваемого, и он был арестован. В среду мужчина был доставлен в суд для продления срока ареста.