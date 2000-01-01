10.06 15:27 MIGnews.com

В Швеции выяснили кто убил премьер-министра Улофа Пальме

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В Швеции заявили, что знают кто убил бывшего премьер-министра страны Улофа Пальме в 1986 году и закрывают дело, сообщает BBC.Прокуратура Швеции назвала убийцей некого Стига Энгстрема, графического дизайнера, который покончил с собой в 2000 году. Сын Пальме, Мартен, поддержал эту версию, а также решение закрыть дело.Всего были допрошены тысячи людей после убийства премьер-министра, одного человека даже обвинили в совершении преступления, однако вскоре отпустили.Главный прокурор Кристер Петерссон сообщает, что "четкой картины" мотивов Энгстрома для убийства Пальме все еще нет. Но он активно пользовался оружием, служил в армии и был членом стрелкового клуба, а также был в кругу критиков политики Пальме. Помимо этого, он страдал от финансовых проблем и проблем с алкоголем.Напомним, что в пятницу вечером 28 февраля 1986 года премьер-министр Швеции отправил домой своих охранников и пошел в кино со своей женой Лисбет, их сыном Мартен и его подругой. Во время прогулки по одной из оживленных улиц Стокгольма на них напал вооруженный человек. Он выстрел Пальме в спину, отчего тот скончался на месте.