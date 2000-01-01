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Галант распорядился приостановить предармейские курсы | Фото:10.06 14:25   MIGnews.com

Галант распорядился приостановить предармейские курсы

Министру просвещения Йоаву Галанту передали отчет, в котором представлены серьезные нарушения безопасности во внеклассной деятельности предармейских курсов (мехинот кдам цваиёт).

Об этом сообщила пресс-служба минпроса.

В одном случае, во время занятий по навигации, группа курсантов зашла на армейский полигон в Рамот-Менаше. В другом, инструктор курсантов почти утонула в водоеме недалеко от кибуца Дан. В обоих случаях жертв не было.

В результате серьезных инцидентов Галант поручил прекратить всю внеклассную деятельность предармейских курсов до конца недели, а также провести расследование и дополнительный инструктаж по процедурам безопасности, установленных министерством просвещения.

Результаты расследования будут представлены генеральному директору ведомства на следующей неделе. Кроме того, все "мехинот" обязаны сделать следующие шаги:

• Руководители курсов должны провести инструктаж по извлечению уроков из этих инцидентов сотрудникам "мехины", в том числе координатору и ответственному за экскурсии, ответственному за безопасность и координатору навигационной деятельности.
• Весь персонал, инструкторы и курсанты, должны будут пройти заново материал по процедурам безопасности, установленными указом гендиректора Минпроса специально для "мехинот".

"Мехина", которая завершит вышеописанный процесс, может обратиться за разрешением возобновить внеклассную деятельность с начала следующей недели.


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