10.06 14:25 MIGnews.com

Галант распорядился приостановить предармейские курсы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министру просвещения Йоаву Галанту передали отчет, в котором представлены серьезные нарушения безопасности во внеклассной деятельности предармейских курсов (мехинот кдам цваиёт).Об этом сообщила пресс-служба минпроса.В одном случае, во время занятий по навигации, группа курсантов зашла на армейский полигон в Рамот-Менаше. В другом, инструктор курсантов почти утонула в водоеме недалеко от кибуца Дан. В обоих случаях жертв не было.В результате серьезных инцидентов Галант поручил прекратить всю внеклассную деятельность предармейских курсов до конца недели, а также провести расследование и дополнительный инструктаж по процедурам безопасности, установленных министерством просвещения.Результаты расследования будут представлены генеральному директору ведомства на следующей неделе. Кроме того, все "мехинот" обязаны сделать следующие шаги:• Руководители курсов должны провести инструктаж по извлечению уроков из этих инцидентов сотрудникам "мехины", в том числе координатору и ответственному за экскурсии, ответственному за безопасность и координатору навигационной деятельности.• Весь персонал, инструкторы и курсанты, должны будут пройти заново материал по процедурам безопасности, установленными указом гендиректора Минпроса специально для "мехинот"."Мехина", которая завершит вышеописанный процесс, может обратиться за разрешением возобновить внеклассную деятельность с начала следующей недели.