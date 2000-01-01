10.06 12:27 MIGnews.com
В Израиле увеличилось количество зараженных
По состоянию на 10 июня, в Израиле зарегистрировано 18 268 зараженных коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщили представители министерства здравоохранения.
Число активных случаев заражения вирусом возросло до 2 761. В тяжелом состоянии – 31 пациент, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
41 пациент – в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме.
На сегодняшний день известно о 299 жертвах коронавируса в Израиле. 15 168 человек выздоровели и были выписаны из больниц.
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