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В Израиле увеличилось количество зараженных | Фото:10.06 12:27   MIGnews.com

В Израиле увеличилось количество зараженных

По состоянию на 10 июня, в Израиле зарегистрировано 18 268 зараженных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили представители министерства здравоохранения.

Число активных случаев заражения вирусом возросло до 2 761. В тяжелом состоянии – 31 пациент, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

41 пациент – в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме.

На сегодняшний день известно о 299 жертвах коронавируса в Израиле. 15 168 человек выздоровели и были выписаны из больниц.


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