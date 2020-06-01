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Гутерриш: возможна глобальная продовольственная катастрофа 10.06 14:54   MIGnews.com

Гутерриш: возможна глобальная продовольственная катастрофа

Организация объединенных наций обнародовала аналитическую записку генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, в которой он говорит о существующей вероятности глобальной продовольственной катастрофы.

По его словам, функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено из-за мер противодействия распространению коронавируса, что может спровоцировать новую глобальную рецессию.

"Сложившаяся ситуация может привести к тяжёлым последствиям... Еще до начала пандемии коронавируса сотни миллионов граждан во всем мире испытывали голод и недоедание", - говорится в документе.


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