Гутерриш: возможна глобальная продовольственная катастрофа

Организация объединенных наций обнародовала аналитическую записку генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, в которой он говорит о существующей вероятности глобальной продовольственной катастрофы.
По его словам, функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено из-за мер противодействия распространению коронавируса, что может спровоцировать новую глобальную рецессию.
"Сложившаяся ситуация может привести к тяжёлым последствиям... Еще до начала пандемии коронавируса сотни миллионов граждан во всем мире испытывали голод и недоедание", - говорится в документе.