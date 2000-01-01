10.06 21:40 MIGnews.com
В Мальме полиция стреляла в предполагаемого террориста
В Швеции сотрудники полиции ранили из огнестрельного оружия мужчину на центральном вокзале в городе Мальме. Утверждается, что он продемонстрировал "угрожающее поведение".
Отмечается, что станция в центре Мальме была эвакуирована в результате инцидента. Никто не пострадал, кроме вероятного злоумышленника. Его госпитализировали, пишет Ynetnews
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На место инцидента вызывали взрывотехников. Но в полиции утверждают, что пока рано говорить о том, связано ли это событие с терроризмом или нет.
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