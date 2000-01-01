10.06 18:33 MIGnews.com
Иран сдаст жителя США, обвиняемого в шпионаже для Хизбаллы
Иран передаст Низара Закки, ливанского гражданина и резидента США, который был задержан в 2015 году за "сотрудничество против государства" с ливанской Хизбаллой
, пишат Fars со ссылкой на неназванный источник.
"Этот шаг будет осуществлен в ближайшие несколько часов. Это сделано исключительно из-за уважения и достоинства Хасана Насраллы", - сказал источник, пишет Ynetnews
.
Закка, эксперт по информационным технологиям, постоянно проживающий в Соединенных Штатах, был приговорен к 10 годам лишения свободы в 2016 году и оштрафован на 4,2 миллиона долларов.
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