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Турецкий поджигатель судна у Хайфы хотел добраться в Европу 10.06 14:45   MIGnews.com

Турецкий поджигатель судна у Хайфы хотел добраться в Европу

Гражданин Турции, который якобы поджег грузовое судно у побережья Хайфы, что привело к привлечению морского спецназа Шатет 13, явно пытался попасть «зайцем» в Европу.

45-летний мужчина был доставлен в мировой суд Хайфы, но слушание было отменено после того, как власти решили просто отправить его обратно на родину.

В ходе расследования, последовавшего за его поимкой в воскресенье 9 июня, было обнаружено, что мужчина пробрался на корабль в одном из портов Турции, надеясь поймать «попутку» в Европу.

Когда судно приблизилось к Израилю, мужчина понял, что находится не в том месте, а затем развел огонь в качестве отвлекающего маневра, чтобы избежать передачи израильским властям.

Согласно сообщениям, следователи также выяснили, что несколько лет назад ему удалось незаконно въехать в Израиль.


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