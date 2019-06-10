10.06 16:20 MIGnews.com

На волоске от аварии: водитель заснул на трассе 90

תיעוד מכביש 90: נהג נרדם על ההגה וכמעט מתנגש חזיתית ברכב שמגיע מהכיוון הנגדי @bokeralmog



(צילום: אור ירוק) pic.twitter.com/BrNT4VUC94 — חדשות 13 (@newsisrael13) June 10, 2019

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Группа контроля безопасности дорожного движения засняла на видео водителя, который, по-видимому, заснул, выехал на встречную полосу движения и едва избежал крупной аварии. Инцидент произошел на юге Израиля, на трассе 90.В понедельник утром Ассоциация по борьбе с ДТП в Израиле Or Yarok опубликовала данный материал. Машина, о которой идет речь, сбилась с курса и вылетела на встречную полосу, в то время как автомобиль, движущийся в противоположном направлении, попытался свернуть с дороги, чтобы уклониться от транспорта, вышедшего из-под контроля.Но машину, отклонившуюся от своей полосы движения, продолжило заносить влево. У водителя встречного автомобиля осталось короткое мгновение, чтобы вернуться на дорогу и избежать столкновения.