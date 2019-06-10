На волоске от аварии: водитель заснул на трассе 90
Группа контроля безопасности дорожного движения засняла на видео водителя, который, по-видимому, заснул, выехал на встречную полосу движения и едва избежал крупной аварии. Инцидент произошел на юге Израиля, на трассе 90.
תיעוד מכביש 90: נהג נרדם על ההגה וכמעט מתנגש חזיתית ברכב שמגיע מהכיוון הנגדי @bokeralmog
В понедельник утром Ассоциация по борьбе с ДТП в Израиле Or Yarok опубликовала данный материал. Машина, о которой идет речь, сбилась с курса и вылетела на встречную полосу, в то время как автомобиль, движущийся в противоположном направлении, попытался свернуть с дороги, чтобы уклониться от транспорта, вышедшего из-под контроля.
Но машину, отклонившуюся от своей полосы движения, продолжило заносить влево. У водителя встречного автомобиля осталось короткое мгновение, чтобы вернуться на дорогу и избежать столкновения.