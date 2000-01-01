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На стройплощадке в Иерусалиме пострадал рабочий 10.06 11:41   MIGnews.com

Иерусалим: на стройке обрушился этаж, ранен рабочий

9 июня утром 35-летний строитель получил травму на строительной площадке на иерусалимской улице Бар Гиора.

Полиция заявила, что на месте происшествия рабочий получил ранения средней степени тяжести. Данный инцидент произошел из-за внезапного обрушения стены. Врачи скорой помощи оказали помощь пострадавшему на месте, после чего его госпитализировали в медицинский центр Шаарей Цедек.

Сейчас следователи полиции расследуют инцидент. Задержаны три человека.


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