10.06 11:41 MIGnews.com

Иерусалим: на стройке обрушился этаж, ранен рабочий

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9 июня утром 35-летний строитель получил травму на строительной площадке на иерусалимской улице Бар Гиора.Полиция заявила, что на месте происшествия рабочий получил ранения средней степени тяжести. Данный инцидент произошел из-за внезапного обрушения стены. Врачи скорой помощи оказали помощь пострадавшему на месте, после чего его госпитализировали в медицинский центр Шаарей Цедек.Сейчас следователи полиции расследуют инцидент. Задержаны три человека.