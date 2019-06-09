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Побоище на Стелла Бич 10.06 11:16   MIGnews.com

Побоище на Стелла Бич

В минувшие выходные на пляже Стелла Бич в Бат-Яме произошла массовая драка.

В ходе побоища отдыхающие лупили друг друга пластиковыми креслами и палками.

Причина драки неизвестна. Полиция расследует обстоятельства инцидента.




В этом году еврейский праздник Шавуот совпал с мусульманским праздником Эйд аль-Фитр. В ряде городов страны празднества увенчались массовыми драками. Наиболее серьезное столкновение произошло в водном парке Ямит 2000 в городе Бат-Ям.

Израильские СМИ публикуют видео массовой драки в водном парке Ямит 2000, Холон.

Драка произошла между охранниками парка и “людьми, приехавшими праздновать Эйд аль-Фитр”.





Люди, приехавшие праздновать Эйд аль-Фитр”, пытались пробиться в спа-центр, не заплатив за это.

Драка, в ходе которой правоверные и охранники лупили друг друг друга пластиковыми креслами, произошла на виду потрясенных матерей и детей, находившихся в детском бассейне по соседству.

Полиция арестовала 17-летнего жителя Иерусалима, атаковавшего охранников.

Еще одно подобное столкновение произошло в бассейне в Йерухаме. Там были задержаны шестеро человек.

Житель Иерусалима Йоси, свидетель драки, сообщил: “Это был настоящий погром. Поле битвы, мне было жаль охранников, которые порой ничего не могли поделать”.

Полиция заявила: “Было гораздо больше участников драки. Мы предъявим обвинения всем, мы применим всю жесткость закона против погромщиков”.

Вечером в пятницу, 8 июня, произошла групповая драка в общественном бассейне в Йерухаме. Задержаны шестеро человек. Полиция сообщает о намерении арестовать других участников.

На пляже Кирьят Хаим после драки двух женщин началась массовая драка. Муниципальные инспекторы пытались разнять дерущихся, но были вынуждены вызвать полицию.

На пляже Аргаман в Акко произошла массовая драка, в которой приняли участие десятки отдыхающих. Задержаны шестеро человек.

Массовые драки также произошли на пляжах Нетании и Эйлата.


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