10.06 11:16 MIGnews.com
Побоище на Стелла Бич
В минувшие выходные на пляже Стелла Бич в Бат-Яме произошла массовая драка.
В ходе побоища отдыхающие лупили друг друга пластиковыми креслами и палками.
Причина драки неизвестна. Полиция расследует обстоятельства инцидента.
В этом году еврейский праздник Шавуот совпал с мусульманским праздником Эйд аль-Фитр. В ряде городов страны празднества увенчались массовыми драками. Наиболее серьезное столкновение произошло в водном парке Ямит 2000 в городе Бат-Ям.
Израильские СМИ публикуют видео массовой драки в водном парке Ямит 2000, Холон.
Драка произошла между охранниками парка и “людьми, приехавшими праздновать Эйд аль-Фитр”.
Люди, приехавшие праздновать Эйд аль-Фитр”, пытались пробиться в спа-центр, не заплатив за это.
Драка, в ходе которой правоверные и охранники лупили друг друг друга пластиковыми креслами, произошла на виду потрясенных матерей и детей, находившихся в детском бассейне по соседству.
Полиция арестовала 17-летнего жителя Иерусалима, атаковавшего охранников.
Еще одно подобное столкновение произошло в бассейне в Йерухаме. Там были задержаны шестеро человек.
Житель Иерусалима Йоси, свидетель драки, сообщил: “Это был настоящий погром. Поле битвы, мне было жаль охранников, которые порой ничего не могли поделать”.
Полиция заявила: “Было гораздо больше участников драки. Мы предъявим обвинения всем, мы применим всю жесткость закона против погромщиков”.
Вечером в пятницу, 8 июня, произошла групповая драка в общественном бассейне в Йерухаме. Задержаны шестеро человек. Полиция сообщает о намерении арестовать других участников.
На пляже Кирьят Хаим после драки двух женщин началась массовая драка. Муниципальные инспекторы пытались разнять дерущихся, но были вынуждены вызвать полицию.
На пляже Аргаман в Акко произошла массовая драка, в которой приняли участие десятки отдыхающих. Задержаны шестеро человек.
Массовые драки также произошли на пляжах Нетании и Эйлата.
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