10.06 11:16 MIGnews.com

Побоище на Стелла Бич

גל הארס של הערסים שוטף את חופי המדינה והעיר הזוכה היום היא..........בת ים. (סטלה ביץ') בום pic.twitter.com/s5BKdrsskn — dudi d?lev (@dudid2428) June 9, 2019

משליכים כיסאות על המאבטחים: קטטה אלימה בימית 2000 • @D0ronhe עם התיעוד המלא >> https://t.co/zlsuOPMMB0 pic.twitter.com/m1aMPME2Jw — חדשות 13 (@newsisrael13) June 8, 2019

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