10.06 10:55 MIGnews.com

"Лондонские" террористы пытались снять 7,5-тонный грузовик

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Боевики террористической группировки "Исламское Государство", стоящие за террористической атакой в Лондоне на прошлой неделе, также подготовили коктейли Молотова и сначала попытались снять грузовик, а не фургон, чтобы таранить пешеходов, как заявила британская полиция в суботу, 10 июня.В заявлении столичная полиция заявила, что судебно-медицинская экспертиза, изучая белый фургон, обнаружила "13 винных бутылок с тряпками, обернутыми вокруг них, заполненных легковоспламеняющейся жидкостью", а также 2 паяльные лампы.3 нападавших сбили пешеходов фургоном на лондонском мосту, популярном районе ночной жизни, а затем напали с ножами на прохожих в районе Бороу Маркет.8 человек были убиты до того, как нападавшие - Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юсеф Загба - были застрелены полицией. 48 человек получили ранения.Полиция также сообщила, что Батт пытался снять 7,5-тонный грузовик за несколько часов до совершения нападения, но получил отказ, потому что оплата не удалась."Из-за того, что его метод оплаты не удался, он не мог достать этот грузовик", - сказал журналистам начальник Главного управления Контртеррористического движения Дин Хейдон."Мое мнение на данный момент заключается в том, что он тогда перешел к плану Б и в итоге снял фургон", - сказал Хейдон.В прошлом году грузовики использовались в террористических атаках в Европе.В июле прошлого года 31-летний тунисский экстремист протаранил 19-тонным грузовиком толпу, празднующую День взятия Бастилии во французском городе Ницца, убив 86 человек и ранив более 400 человек.19 декабря 24-летний выходец из Туниса протаранил грузовиком рождественский рынок в Берлине, убив 11 человек и ранив десятки.22 марта этого года 5 человек были убиты, когда террорист протаранил пешеходов своей машиной на Вестминстерском мосту в Лондоне, прежде чем напасть на полицейского около парламента.