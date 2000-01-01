10.06 09:52 MIGnews.com

Полиция Испании арестовала арабскую антисемитку

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Полиция в Испании арестовала молодую арабскую женщину, которая призывала к насилию в отношении евреев в Интернете, и собирала информацию об израильском посольстве в Мадриде.23-летняя женщина была арестована в Сарагосе, в 170 милях к северо-востоку от столицы, за разжигание ненависти и подстрекательство к насилию, как сообщили источники в полиции в газете ABC.По данным ABC, полиция отметила женщину в 2016 году, заметив ее несколько раз возле посольства в Мадриде, в том числе в присутствии неизвестных мужчин. По сообщениям, полиция следила за женщиной и установила ее личность, чтобы следить за ее действиями в Интернете.На Facebook, где женщина модерировала одну антиизраильскую группу с более чем 2000 подписчиками, следователи задокументировали, что подозреваемая восхваляла ХАМАС и благосклонно заявляла об убийстве евреев, что привело к ее аресту.