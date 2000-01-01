Верховный суд Бразилии закрыл дело против президента
Президента Бразилии Мишеля Темера оправдали по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании, как пишет ВВС.
4 из 7 судей Верховного суда проголосовали за закрытие дела против него. Обвинения в адрес Темера касаются финансирования избирательной кампании 2014 года, в которой он участвовал в паре с экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф.
Темер по-прежнему остается фигурантом ряда коррупционных расследований, однако официальные обвинения ему не предъявлены.
В Бразилии давно проходят масштабные демонстрации с требованием отставки Темера.