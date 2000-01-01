10.06 22:22 MIGnews.com

Филиппины: убиты 2 лидера маутов-исламистов

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Военные Филиппин заявили в субботу, 10 июня, что подтвердили сообщения о том, что в битве за контроль над южным городом Марави были убиты 2 брата, возглавляющие группировку маутов-исламистов."Мы все еще ожидаем подтверждения", - заявил на пресс-конференции в городе Марави военный представитель подполковник Джо-Эр Эррера."Мы все еще проверяем эти сообщения, но есть внушительные признаки", - отметил он.Ранее сообщалось, что спецподразделения США оказывают помощь местным войскам, чтобы положить конец осаде южного города Марави боевиками, союзниками террористической группировки "Исламское Государство", но отметили, что они оказывают только техническую поддержку."Они не сражаются, а просто оказывают техническую поддержку", - заявил на брифинге пресс-секретарь армии подполковник Джо-Ар Эррера.Пресс-секретарь посольства США сообщил агентству Reuters, что правительство Филиппин обратилось к помощи США в битве за город Марави на острове Минданао, которая продолжается уже третью неделю.