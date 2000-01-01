Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Филиппины: убиты 2 лидера маутов-исламистов | Фото: Thinkstock10.06 22:22   MIGnews.com

Филиппины: убиты 2 лидера маутов-исламистов

Военные Филиппин заявили в субботу, 10 июня, что подтвердили сообщения о том, что в битве за контроль над южным городом Марави были убиты 2 брата, возглавляющие группировку маутов-исламистов.

"Мы все еще ожидаем подтверждения", - заявил на пресс-конференции в городе Марави военный представитель подполковник Джо-Эр Эррера.

"Мы все еще проверяем эти сообщения, но есть внушительные признаки", - отметил он.

Ранее сообщалось, что спецподразделения США оказывают помощь местным войскам, чтобы положить конец осаде южного города Марави боевиками, союзниками террористической группировки "Исламское Государство", но отметили, что они оказывают только техническую поддержку.

"Они не сражаются, а просто оказывают техническую поддержку", - заявил на брифинге пресс-секретарь армии подполковник Джо-Ар Эррера.

Пресс-секретарь посольства США сообщил агентству Reuters, что правительство Филиппин обратилось к помощи США в битве за город Марави на острове Минданао, которая продолжается уже третью неделю.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:25
Гранатовый сок повышает работоспособность
21:30
Яалон: Суннитам плевать на палестинцев
20:09
Евросоюз отчитал Израиль за поселения
19:29
Израиль требует у ООН осудить ХАМАС за туннели под школами
18:38
Израильский туризм установил рекорд
17:46
Нигер и Сенегал отозвали послов из Катара
17:24
Два советника Терезы Мэй уволились из-за провала на выборах
16:30
ХАМАС: это не наши туннели под школами ООН
15:47
У мэра Лондона требуют отменить антисемитский шабаш
15:21
Нападение на мирных жителей во время молитвы в Афганистане
14:57
Меркель готова к переговорам по Brexit
14:25
Бахрейн и Эр-Рияд согласны позицией Трампа по Катару
13:58
Великобритания: арестован причастный к теракту в Лондоне
13:19
Эрдоган: "Турция никогда не бросит Катар"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus