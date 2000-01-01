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10.06 15:21   MIGnews.com

Нападение на мирных жителей во время молитвы в Афганистане

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что в мечети на востоке государства были убиты, как минимум, 3 мирных жителя.

В заявлении, опубликованном в субботу, 10 июня, министерство сообщает, что 9 других были ранены в результате нападения в Гардезе, столице провинции Пактия.

Министерство решительно осудило нападение и назвало его актом против ислама и человечности. Отмечается, что мирные жители подверглись нападению во время молитвы.

Ни одна террористическая организация на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение, но боевиками "Талибан" и "Хаккани" активны в Пактие и соседних провинциях и часто атакуют правительственных чиновников, а также афганские силы безопасности в регионе.
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