10.06 13:58 MIGnews.com

Великобритания: арестован причастный к теракту в Лондоне

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Полиция Великобритании, расследующая серию терактов в Лондоне в минувшие выходные, заявила, что арестовала 27-летнего мужчину в Илфорде в восточном Лондоне в пятницу, 9 июня.Столичная полиция в своем заявлении, опубликованном на своем веб-сайте в субботу, 10 июня, сообщила, что этот человек был заключен под стражу в полицейском участке в Беркшире и находится под стражей в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.Ранее британская полиция заявила, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", стоящие за террористической атакой в Лондоне на прошлой неделе, также подготовили коктейли Молотова и сначала попытались снять грузовик, а не фургон, чтобы таранить пешеходов.3 нападавших сбили пешеходов фургоном на лондонском мосту, популярном районе ночной жизни, а затем напали с ножами на прохожих в районе Бороу Маркет.8 человек были убиты до того, как нападавшие - Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юсеф Загба - были застрелены полицией. 48 человек получили ранения.