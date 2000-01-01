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Полиция Ирана арестовала 7 пособник террористов в Тегеране | Фото: Thinkstock10.06 12:51   MIGnews.com

Полиция Ирана арестовала 7 пособников террористов в Тегеране

Иранские власти арестовали 7 человек, подозреваемых в помощи боевикам, участвовавшим в серии террористических атак в столице Тегеране, как сообщил в субботу, 10 июня, судебный чиновник.

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за атаку террористов-смертников и нападение на парламент и мавзолей основателя Исламской Республики аятоллы Хомейни, в результате которых погибли 17 человек в среду, 7 июня.

Ахмад Фазелян, представитель провинциальной судебной службы, сообщил, что 7 человек, подозреваемых в "оказании поддержки террористической группировке", были задержаны в Фардисе, примерно в 50 км к западу от Тегерана, как сообщает информационное агентство Mizan.

В пятницу, 9 июня, власти объявили об арестах 41 подозреваемого в связи с нападениями в Тегеране.
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