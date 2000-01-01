10.05 09:08 MIGnews.com

ЦАХАЛ показал лишь верхушку айсберга своих возможностей

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Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил, что иранцам в Сирии причинен “громадный ущерб”, и что им “потребуются годы для того, чтобы прийти в себя”.По данным ЦАХАЛа, уничтожена иранская военная инфраструктура, на создание которой ушли годы. Манлис сказал, что ЦАХАЛ продемонстрировал лишь “верхушку айсберга своих возможностей”Манлис заявил: Это - послание всем тем. кто пытается нам навредить, любому, кто пытается поставить под сомнение суверенитет Израиля или атаковать его граждан”.Министр внутренних дел Израиля Арье Дери в интервью Галей ЦАХАЛ заявил, что “мы не ищем столкновения ни с Ираном, ни с Сирией, ни с “Хизбаллой”, ни с ХАМАСом - но если нас атакуют, мы ответим всей нашей мощью”. Дери также подтвердил, что иранцам причинен большой ущерб.