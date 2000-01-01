Освобожденные из КНДР американцы опубликовали обращение
Трое американских пленников, освобожденных ранее из КНДР опубликовали обращение к Трампу, Помпео и американцам.
"Мы хотели бы выразить нашу глубокую признательность правительству Соединенных Штатов, президенту Трампу, госсекретарю Помпео и народу США за возвращение нас домой. Мы благодарим бога и все наши семьи и друзей, которые молились за нас и за наше возвращение", - передали благодарности освобожденных на Reuters.
Ранее Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter о прибытии в США Майка Помпео в сопровождении троих освобожденных американцев.
В США ожидали освобождение пленников в знак дружелюбного настроя КНДР, однако никто не был уверен в этом. Касательно состояния пленников, Трамп заявил только "Кажется, они здоровы".