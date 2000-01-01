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10.05 07:14   MIGnews.com

Сотрудника ЦРУ заподозрили в шпионаже

Суд Вирджинии обвинил бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чунь Шинг Ли в шпионаже и передаче данных Китаю.

Как сообщает Reuters, мужчину обвинятю в передаче данных другому государству, хранении секретных документов и заговоре. Минюст США заявил, что в 2010 году к сотруднику подошли два человека и предложили продать секретную информацию.

53-летний американец по гражданству был арестован в аэропорту Нью-Йорка этой зимой. С 1982 по 1986Ли служил в американской армии, а я 1994 по 2007 - в ЦРУ.

Когда по подозрениям в шпионаже в 2012 году спецслужбы обыскивали его номер в отеле, то обнаружили блокнот с переписанной секретной информацией. Если Ли не оправдают, он просидит в тюрьме оставшуюся жизнь.
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