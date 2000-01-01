10.05 08:15 MIGnews.com
Школы на Голанских высотах будут работать в обычном режиме
Учебные заведения на Голанских высотах будут работать в обычном режиме несмотря на крупнейшее столкновение между Израилем и Ираном, произошедшим минувшей ночью
.
Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel
.
Уточняется, что система школьных подвозок и общественный транспорт будут работать без изменений.
Также отмечается, что фермерам разрешено работать на всех участках без ограничений.
Напомним, что иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям ЦАХАЛа на сирийско-израильской границе.
Позже армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в районе Кунейтры, недалеко от границы с Израилем.
Израильские военные призвали жителей Голанских высот оставаться вблизи убежищ.
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