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ЦАХАЛ нанес удары по более чем 50 иранским целям в Сирии 10.05 07:42   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удары по более чем 50 иранским целям в Сирии

Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил, что ЦАХАЛ нанес удары по более чем 50 иранским целям на территории Сирии.

Манлис заявил: “Речь идет о крупнейшей операции ВВС за последние несколько десятков лет”.

Атаке подверглись разведывательные центры КСИР в Сирии, центры логистики Сил аль-Кудс, иранский военный лагерь близ Дамаска, военная база КСИР в аль-Кисвех, военные склады КСИР на территории международного аэропорта Дамаска, позиции и наблюдательные посты в буферной зоне на израильско-сирийской границе.

ВВС Израиля также нанесли удары по батареям сирийских ПВО, открывших огонь по израильским самолетам - несмотря на предварительное предупреждение ЦАХАЛа о том, что атакованы будут только иранские цели и любое сирийское противодействие повлечет за собой жесткий ответ.
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