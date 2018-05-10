10.05 06:52 MIGnews.com

ЦАХАЛ: мы атаковали десятки целей в Сирии

צה"ל: תקפנו עשרות מטרות איראן בסוריה; הרקטות לא נחתו בשטחנו • @alonbd ו@OrHeller עם כל הפרטים >> https://t.co/yisqdEeMXI pic.twitter.com/AoBq2J5uWd — חדשות עשר (@news10) May 10, 2018

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По сообщению пресс-службы ЦАХАЛА, минувшей ночью были атакованы десятки иранских целей на территории Сирии.ЦАХАЛ заявил, что речь идет о самой масштабной атаке против иранских целей. В заявлении говорится: “Силы Аль-Кудс заплатили тяжелую цену”.ЦАХАЛ заявил, что удары были нанесены "по целям в сердце Дамаска".Из 20 ракет Фаджр-5 и Град, выпущенных про-иранскими шиитскими милициями, ни одна не взорвалась на израильской территории.Запуски были произведены с пусковых установок к 30-40 километрах от Дамаска.Четыре ракеты были сбиты “Железным Куполом” над сирийской территорией.ЦАХАЛ подтвердил, что в ходе израильских атак в Сирии, сирийские ПВО выпустили десятки ракет по израильским самолетами и ракетам. В заявлении говорится: “В ответ, мы атаковали сирийские батареи ПВО”.