10.05 06:52 MIGnews.com
ЦАХАЛ: мы атаковали десятки целей в Сирии
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛА, минувшей ночью были атакованы десятки иранских целей на территории Сирии.
ЦАХАЛ заявил, что речь идет о самой масштабной атаке против иранских целей. В заявлении говорится: “Силы Аль-Кудс заплатили тяжелую цену”.
ЦАХАЛ заявил, что удары были нанесены "по целям в сердце Дамаска".
Из 20 ракет Фаджр-5 и Град, выпущенных про-иранскими шиитскими милициями, ни одна не взорвалась на израильской территории.
Запуски были произведены с пусковых установок к 30-40 километрах от Дамаска.
Четыре ракеты были сбиты “Железным Куполом” над сирийской территорией.
ЦАХАЛ подтвердил, что в ходе израильских атак в Сирии, сирийские ПВО выпустили десятки ракет по израильским самолетами и ракетам. В заявлении говорится: “В ответ, мы атаковали сирийские батареи ПВО”.
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