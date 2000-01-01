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Видео: ВВС Израиля уничтожают `Панцирь` 10.05 21:25   MIGnews.com

Видео: ВВС Израиля уничтожают "Панцирь"

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео на котором видно, как ВВС ЦАХАЛа уничтожили сирийский комплекс ПВО “Панцирь”.



Предположительно, “Панцирь” был уничтожен дроном-самоубийцей Harop или ракетой Delilah.

“Панцирь” был уничтожен в момент перезарядки в военном аэропорту аль-мезза, Дамаск. В результате взрыва убиты три сирийских военнослужащих и ранены двое.

По сообщениям в сирийских социальных сетях, в общей сложности в результате израильских атак убиты 46 человек.
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