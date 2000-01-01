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10.05 02:08   MIGnews.com

Сирийские СМИ: ПВО сбило израильские ракеты

По сообщению сирийских СМИ, системы ПВО Сирии перехватили изаильские ракеты.

Информация уточняется.
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