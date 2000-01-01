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Nakonu.com
10.05 02:08 MIGnews.com
Сирийские СМИ: ПВО сбило израильские ракеты
По сообщению сирийских СМИ, системы ПВО Сирии перехватили изаильские ракеты.
Информация уточняется.
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