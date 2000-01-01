10.05 20:25 MIGnews.com

В Иерусалиме арестовали оперативника ФАТХ

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Израильская полиция арестовала оперативника палестинского движения ФАТХ в Иерусалиме в четверг, 10 мая. Подозреваемый был задержан во время совместной операции полиции и сотрудников МАГАВ.Речь идет о 42-ленем жителе Восточного Иерусалима, сообщили представители правоохранительных органов.Активист ФАТХ был задержан по подозрению в налоговом правонарушении. В частности, он был арестован за нарушения Закона об осуществлении и налоговых правонарушений в размере сотен тысяч шекелей.Отмечается, что подозреваемый предстанет перед судом в пятницу, 11 мая.