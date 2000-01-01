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Земан произнес тост, а ему вместо водки налили минералку 11.05 05:11   MIGnews.com

Земан произнес тост, а ему вместо водки налили минералку

В среду, 9 мая, чешский президент Милош Земан принял участие в торжественном приеме в российском посольстве в Праге по случаю 73-й годовщины победы во Второй мировой войне и пожаловался, что нечего выпить к тосту.

Сообщается, что во время торжеств Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке: "В заключение я хотел бы выпить за ваше здоровье. Но, как я вижу, мне дали только минералку"…

Помимо действующего лидера Чехии, во встрече приняли участие также экс-президент страны Вацлав Клаус и некоторые другие политики.

Вскоре после приема он и его жена Ивана отправились в аэропорт, откуда отправились в Польшу с трехдневным визитом.


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