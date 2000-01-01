Земан произнес тост, а ему вместо водки налили минералку
В среду, 9 мая, чешский президент Милош Земан принял участие в торжественном приеме в российском посольстве в Праге по случаю 73-й годовщины победы во Второй мировой войне и пожаловался, что нечего выпить к тосту.
Сообщается, что во время торжеств Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке: "В заключение я хотел бы выпить за ваше здоровье. Но, как я вижу, мне дали только минералку"…
Помимо действующего лидера Чехии, во встрече приняли участие также экс-президент страны Вацлав Клаус и некоторые другие политики.
Вскоре после приема он и его жена Ивана отправились в аэропорт, откуда отправились в Польшу с трехдневным визитом.