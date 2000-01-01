Трамп заявил о поимке пятерки разыскиваемых лидеров ИГ
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что была поймана пятерка наиболее разыскиваемых лидеров террористической группы Исламское государство.
В посте Трампа в Twitter сказано: "Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что захвачены!", при этом других деталей в посте нет.
Пользователи в комментариях спрашивают: "Сколько было освобождено лидеров ИГ из Гуантамо Обамой" - Обама выпустил десятки террористов, а Трамп их приведет к суду, ведь Обама был сильно занят, чтобы бороться с ИГ"; "А эти террористы друзья Обамы или Керри? - Трамп делает работу, которую не делал Обама".
Также юзеры пишут: "Замечательно, сделайте Америку безопасной вновь", "Вот почему голосовали за Трампа", "Продолжайте борьбу"...
Reuters допускает, что, вероятно, речь идет о захвате Ираком пяти высокопоставленных командиров ИГ.
Ирак ранее назвал захваченных командиров ИГИЛ "одними из самых разыскиваемых" лидеров этой группы. В список не входил лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.