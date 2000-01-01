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Трамп заявил о поимке пятерки разыскиваемых лидеров ИГ 10.05 20:10   MIGnews.com

Трамп заявил о поимке пятерки разыскиваемых лидеров ИГ

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что была поймана пятерка наиболее разыскиваемых лидеров террористической группы Исламское государство.

В посте Трампа в Twitter сказано: "Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что захвачены!", при этом других деталей в посте нет.

Пользователи в комментариях спрашивают: "Сколько было освобождено лидеров ИГ из Гуантамо Обамой" - Обама выпустил десятки террористов, а Трамп их приведет к суду, ведь Обама был сильно занят, чтобы бороться с ИГ"; "А эти террористы друзья Обамы или Керри? - Трамп делает работу, которую не делал Обама".

Также юзеры пишут: "Замечательно, сделайте Америку безопасной вновь", "Вот почему голосовали за Трампа", "Продолжайте борьбу"...

Reuters допускает, что, вероятно, речь идет о захвате Ираком пяти высокопоставленных командиров ИГ.

Ирак ранее назвал захваченных командиров ИГИЛ "одними из самых разыскиваемых" лидеров этой группы. В список не входил лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Трамп заявил о поимке пятерки разыскиваемых лидеров ИГ
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