10.05 15:27 MIGnews.com
Удар Израиля по Сирии: 23 убитых
В результате израильской атаки по Сирии погибли 23 военных и ополченцев. Из них 5 были солдатами армии Асада. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.
Правозащитники отметили, что среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы. В свою очередь сирийская армия подтвердила гибель трех военных.
При этом не уточняется, есть ли среди погибших иранцы.
В то же время министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью для удара по Сирии Израиль использовал 28 самолетов F-15 и F-16.
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