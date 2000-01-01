10.05 15:27 MIGnews.com

Удар Израиля по Сирии: 23 убитых

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В результате израильской атаки по Сирии погибли 23 военных и ополченцев. Из них 5 были солдатами армии Асада. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.Правозащитники отметили, что среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы. В свою очередь сирийская армия подтвердила гибель трех военных.При этом не уточняется, есть ли среди погибших иранцы.В то же время министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью для удара по Сирии Израиль использовал 28 самолетов F-15 и F-16.