10.05 01:13 MIGnews.com

По Израилю выпущены 20 ракет (Обновлено)

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По сообщению представителя ЦАХАЛА, по Израилю были выпущены 20 ракет, которые были сбиты системой "Железный Купол". Обстрел произошел с сирийской территории, иранским подразделением "Аль Кудс". В результате обстрела жертв и разрушений нет.Как сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Ронен Менлис, - " Мы очень серьезно относимся к обстрелу нашей территории и рассматриваем различные варианты развития событий".По сообщению ливанских СМИ, целью иранской атаки были базы подразделения 810, подразделения альпинистов, военный наблюдательный центр, посадочная площадка для военных вертолетов.Напомним, что ранее ЦАХАЛ был приведен в состояние повышенной боеготовности, а всем поселениям в районе Голанских высот было предписанно открыть бомбоубежища.