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По Израилю выпущены 20 ракет 10.05 01:13   MIGnews.com

По Израилю выпущены 20 ракет (Обновлено)

По сообщению представителя ЦАХАЛА, по Израилю были выпущены 20 ракет, которые были сбиты системой "Железный Купол". Обстрел произошел с сирийской территории, иранским подразделением "Аль Кудс". В результате обстрела жертв и разрушений нет.

Как сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Ронен Менлис, - " Мы очень серьезно относимся к обстрелу нашей территории и рассматриваем различные варианты развития событий".

По сообщению ливанских СМИ, целью иранской атаки были базы подразделения 810, подразделения альпинистов, военный наблюдательный центр, посадочная площадка для военных вертолетов.

Напомним, что ранее ЦАХАЛ был приведен в состояние повышенной боеготовности, а всем поселениям в районе Голанских высот было предписанно открыть бомбоубежища.
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