В Кении прорвало дамбу: десятки погибших

В результате прорыва дамбы в Кении, погибло минимум 20 человек, еще около сорока получили травмы разной степени тяжести.
Изначально сообщалось о восьми погибших, однако, по обновленной информации, трагедия убила минимум 20 человек. По информации DAILY SABAH, в регионе Субукия в ночь на четверг, 10 мая, прорвало дамбу "Пател", в результате чего погибли 20 человек, 10 числятся безвести пропавшими, 39 человек находятся в больнице. Также было затоплено множество деревень, в общем от аварии пострадало около 2,5 человек. Сообщается, что количество жертв может увеличиться, так как у подножия дамбы находилось около 100 домов.
На данный момент власти проводят эвакуацию населения.