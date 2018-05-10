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скриншот с видео YouTube 10.05 10:48   MIGnews.com

В Кении прорвало дамбу: десятки погибших

В результате прорыва дамбы в Кении, погибло минимум 20 человек, еще около сорока получили травмы разной степени тяжести.

Изначально сообщалось о восьми погибших, однако, по обновленной информации, трагедия убила минимум 20 человек. По информации DAILY SABAH, в регионе Субукия в ночь на четверг, 10 мая, прорвало дамбу "Пател", в результате чего погибли 20 человек, 10 числятся безвести пропавшими, 39 человек находятся в больнице. Также было затоплено множество деревень, в общем от аварии пострадало около 2,5 человек. Сообщается, что количество жертв может увеличиться, так как у подножия дамбы находилось около 100 домов.

На данный момент власти проводят эвакуацию населения.
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